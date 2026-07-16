В Новгородской области в пользу униженного учительницей ребёнка взыскана компенсация

В феврале этого года в прокуратуру Окуловского района обратилась жительница посёлка Угловка, которая пожаловалась на то, что в школе, которую посещал её девятилетний сын, к нему были применены явно антипедагогические меры воздействия.
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