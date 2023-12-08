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Друг Баскова сообщил, что певец навещал сына в Израиле после развода с женой

Друг Баскова сообщил, что певец навещал сына в Израиле после развода с женой

Один из друзей певца Николая Баскова, который также является менеджером другого отечественного артиста и предпочитает оставаться анонимным, раскрыл причину прекращения общения между вокалистом и его сыном Брониславом.

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