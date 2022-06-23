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Лукаку заплакал, когда юрист сообщил ему, что аренда в «Интер» из «Челси» согласована

Ромелу Лукаку заплакал, когда узнал, что сможет вернуться в «Интер» из «Челси». Как пишет La Gazzetta dello Sport, когда во вторник юрист Себастьен Ледюр сообщил форварду, что переход в «Интер» на правах аренды состоится, Лукаку заплакал от радости.

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