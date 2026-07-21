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РАНХиГС зафиксировал рост числа заявлений на 44% в ходе приемной кампании

РАНХиГС зафиксировал рост числа заявлений на 44% в ходе приемной кампании

Во время приемной кампании 2026 года в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) количество поданных заявлений увеличилось на 44 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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