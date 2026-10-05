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Пятый канал

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Миссия США по спасению космической обсерватории обернулась полным провалом

Миссия США по спасению космической обсерватории обернулась полным провалом

Весь мир, вероятно, совсем скоро станет свидетелем того, как в атмосфере сгорают два миллиарда долларов Илона Маска.

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