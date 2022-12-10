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«Лейкерс» перевели матч с «Сиксерс» в овертайм, набрав 9 очков за последние 30 секунд

«Лейкерс» перевели матч с «Сиксерс» в овертайм, набрав 9 очков за последние 30 секунд

«Лейкерс» удалось невероятное спасение на последней минуте основного времени матча с «Сиксерс». Калифорнийцы перевели игру в овертайм, набрав 9 очков за 30 секунд.

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