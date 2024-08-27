В Строгине пресекли незаконную реконструкцию паркинга

Пресечена незаконная реконструкция здания паркинга в Строгино. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Госинспекции по недвижимости “На улице Маршала Прошлякова, владение 14/2 без разрешительных документов перестроили многоуровневый гараж: возвели дополнительные стены, перегородки и обустроили дверные проемы.
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