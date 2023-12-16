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В Польши заявили, что членство Украины в ЕС невыгодно сельскому хозяйству

В Польши заявили, что членство Украины в ЕС невыгодно сельскому хозяйству

Вступление Украины в Европейский союз невыгодно сельскому хозяйству объединения. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM, передает РИА Новости.

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