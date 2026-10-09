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«Продажи выросли на 15%»: какие драгоценности стали чаще покупать пермяки

В Перми за девять месяцев 2026 года продажи ювелирных украшений без вставок увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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