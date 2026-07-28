SuperJob: жители Ямала хотят слышать на собеседованиях конкретику по зарплате

Жители ЯНАО при устройстве на работу больше всего обращают внимание на прозрачность в оплате труда. При этом рассказы о прекрасном коллективе часто раздражают, особенно мужчин, сообщили «Север-Прессу» аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
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