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SuperJob: жители Ямала хотят слышать на собеседованиях конкретику по зарплате

SuperJob: жители Ямала хотят слышать на собеседованиях конкретику по зарплате

Жители ЯНАО при устройстве на работу больше всего обращают внимание на прозрачность в оплате труда. При этом рассказы о прекрасном коллективе часто раздражают, особенно мужчин, сообщили «Север-Прессу» аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

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