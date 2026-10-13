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Российские туристы задыхаются на популярном зарубежном курорте

Российские туристы задыхаются на популярном зарубежном курорте

В Малайзии сложилась критическая ситуация для российских туристов и местных жителей: страну накрыл густой смог, вызванный лесными и торфяными пожарами, которые пришли из соседней Индонезии .

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