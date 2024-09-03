МИГРАНТЫ ОТНИМАЮТ БОЕВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНОВ СВО: РЭКЕТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, А ВЛАСТЬ СПИТ

А где же наша "доблесная" полиция? Колокольцева пора гнать вместе с его любовницами в генеральская погонах.

Н

Наталья

Нартду нужно самим объединяться и давать отпор пришлым! Мы, что, совсем сопливые? Власти мы не нужны, полиция нас не защишает, да ее и нет нигде ( в нашем городе точно нет: ни разу не видела нигде)... иначе сгинем