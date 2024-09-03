ОЛЬГА АНТОНОВА 21-летний боец демобилизовался, но дома, в Уссурийске, оказался под прицелом этнической банды.
МИГРАНТЫ ОТНИМАЮТ БОЕВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНОВ СВО: РЭКЕТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, А ВЛАСТЬ СПИТ
Комментарии
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Семен Демин
А где же наша "доблесная" полиция? Колокольцева пора гнать вместе с его любовницами в генеральская погонах.
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3 час.
Н
Наталья
Нартду нужно самим объединяться и давать отпор пришлым! Мы, что, совсем сопливые? Власти мы не нужны, полиция нас не защишает, да ее и нет нигде ( в нашем городе точно нет: ни разу не видела нигде)... иначе сгинем
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, кругом бандиты, рэкетиры под покровительством ментов.
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1 час.
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