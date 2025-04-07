Сталинский тоннель вызвал повышенный интерес чиновников. Почему?

Конгурские пещеры были популярной туристической достопримечательностью еще со времен СССР. Однако с начала апреля 2025 года она также приобрела скандальную известность из-за заседания Комитета Федерального совета по агропродовольственной политике и управлению окружающей средой.
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