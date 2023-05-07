Ветеран Рудинский вспомнил, как на «Пешке» громил отступающих немцев на Березине

Ветеран Великой Отечественной Войны, авиационный штурман Евсей Рудинский в рамках спецпроекта нашего телеканала «Лица Победы» рассказал, как громил врага пикирующем бомбардировщике Пе-2«Пешка», участвовал в операции «Багратион» и взятии Берлина.