Наш потерянный мир

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Ветеран Рудинский вспомнил, как на «Пешке» громил отступающих немцев на Березине

Ветеран Рудинский вспомнил, как на «Пешке» громил отступающих немцев на Березине

Ветеран Великой Отечественной Войны, авиационный штурман Евсей Рудинский в рамках спецпроекта нашего телеканала «Лица Победы» рассказал, как громил врага пикирующем бомбардировщике Пе-2«Пешка», участвовал в операции «Багратион» и взятии Берлина.

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