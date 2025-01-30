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Закон, порядок, государство

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В Ярославской области состоялся концерт главного оркестра ВМФ в честь 280-летия со дня рождения адмирала Федора Ушакова

В Ярославской области состоялся концерт главного оркестра ВМФ в честь 280-летия со дня рождения адмирала Федора Ушакова

2025 год ознаменован важным для ВМФ событием — 280-летием со дня рождения адмирала Федора Ушакова — флотоводца, ставшего символом славы и победоносных традиций Российского Флота.

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