В МИД раскрыли, каким будет ответ России на удары западным дальнобойным оружием

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Ответ на удары дальнобойным оружием западного производства вглубь России будет адекватным и ощутимым, это радикально изменит суть конфликта, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии