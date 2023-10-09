Пушков: Важность Украины для Запада снизится на фоне эскалации в Израиле

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале опубликовал пост, в рамках которого спрогнозировал наиболее вероятное будущее Украины после того, как «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) совершило атаку на Израиль.
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