"ТАДЖИКСКАЯ РЕСПУБЛИКА" В РОССИИ. ДУМАЛИ - ШУТЯТ? РАСКРЫТА ПОДЛАЯ СХЕМА

Ещё один симптом «диаспоры»: на рынке «Садовод» избили участников «СВО» Тема с нелегалами после теракта в «Крокус Холле» не слезает с первых полос, а тем временем мигрантский беспредел продолжается в той же Москве.
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