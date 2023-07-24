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Ревнивый житель Хабаровского края избил продавщицу за расставание

Ревнивый житель Хабаровского края избил продавщицу за расставание

В УМВД по Хабаровскому краю опровергли данные о том, что к избиению продавца в магазине причастен мигрант.

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