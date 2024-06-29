Японцы добились скорости интернета в 402 Тбит/с через коммерческое оптоволок...

Японцы добились скорости интернета в 402 Тбит/с через коммерческое оптоволокноИсследователи из Японского Национального института Информации и Коммуникационных технологий сообщили о том, что им удалось добиться умопомрачительной скорости соединения через обычное коммерческое оптоволокно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)