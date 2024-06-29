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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Японцы добились скорости интернета в 402 Тбит/с через коммерческое оптоволок...

Японцы добились скорости интернета в 402 Тбит/с через коммерческое оптоволок...

Японцы добились скорости интернета в 402 Тбит/с через коммерческое оптоволокноИсследователи из Японского Национального института Информации и Коммуникационных технологий сообщили о том, что им удалось добиться умопомрачительной скорости соединения через обычное коммерческое оптоволокно.

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