Японцы добились скорости интернета в 402 Тбит/с через коммерческое оптоволок...

Японцы добились скорости интернета в 402 Тбит/с через коммерческое оптоволокноИсследователи из Японского Национального института Информации и Коммуникационных технологий сообщили о том, что им удалось добиться умопомрачительной скорости соединения через обычное коммерческое оптоволокно.