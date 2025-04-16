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Россияне хранят верность традиционному куличу с изюмом

Кулич традиционно является главным символом Пасхи и занимает центральное место на праздничном столе. Согласно аналитическим данным сети гипермаркетов «О’КЕЙ», большинство россиян отдают предпочтение классическому варианту: 85% продаж приходится на куличи с изюмом, сахарной глазурью и нежным сливочным мякишем.

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