Солнечный выброс в пути: мощная магнитная буря ожидания на Земле 16 сентября

Вспышка на Солнце, произошедшая накануне, выбросила в сторону Земли облако плазмы. Из-за этого 16 сентября с утра начнется мощная магнитная буря, которая достигнет пика в 7 баллов с 12:00 до 15:00 понедельника.
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