В России назвали проявлением здравого смысла призыв Маска закрыть «Голос Америки»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале назвал проявлением здравого смысла призыв бизнесмена Илона Маска закрыть «Голос Америки» (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и «Радио Свобода» (внесена Минюстом в реестр иноагентов).
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