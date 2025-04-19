Более ста дронов атаковали Белгородскую область за сутки

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал об ударах ВСУ по региону за прошедшие сутки. Всего на Белгородскую область украинские формирования направили 112 беспилотных летательных аппаратов, а также выпустили почти 200 артиллерийских боеприпасов в ходе 32 обстрелов.