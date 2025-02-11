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Царьград

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В Таиланде 85-летняя женщина проснулась перед своими похоронами

В Таиланде 85-летняя женщина проснулась перед своими похоронами

В Таиланде пожилая женщина, которую посчитали мертвой, неожиданно пришла в сознание.85-летняя Фуу Шрипхадунг вернулась к жизни после того, как её родственники посчитали, что она умерла, пишет издание The Thaiger.

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