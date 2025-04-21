В Омской крепости сдают площади под кафе, хостел или офис. Месячная аренда помещения обойдется в 165 тысяч рублей.
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В Омской крепости сдают площади под кафе, хостел или офис. Месячная аренда помещения обойдется в 165 тысяч рублей.