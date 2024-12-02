Собственник контейнеров для сбора вторсырья возобновил вывоз содержимого

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами САХ вновь подписал договор с компанией, ранее занимавшейся сбором вторсырья на площадках для мусорных контейнеров, – ГК «Тайгер-Сибирь».
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