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ГИБДД: три человека погибли, 120 пострадали в 107 ДТП в Москве с 15 по 21 января

ГИБДД: три человека погибли, 120 пострадали в 107 ДТП в Москве с 15 по 21 января

С 15 по 21 января в Москве произошло 107 ДТП. В них погибли три человека и еще 120 получили ранения, в том числе девять детей в возрасте до 16 лет, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

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