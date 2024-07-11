Федорищев обещает изменить подход к работе управляющих компаний в Самарской области

10 июля 2024 года глава Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с прямым обращением к жителям региона, где обсудил актуальные вопросы, в том числе подготовку к отопительному сезону и работу управляющих компаний.
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