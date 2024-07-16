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Америка, ты одурела

Америка, ты одурела

Случилось то, чего одни опасались, а другие предвкушали, – на жизнь Трампа совершено покушение. Было ли это инициативой безумца-одиночки, провалившимся планом пресловутого «глубинного государства» или инсценировкой республиканцев, вряд ли станет известно наверняка.

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