Америка, ты одурела

Случилось то, чего одни опасались, а другие предвкушали, – на жизнь Трампа совершено покушение. Было ли это инициативой безумца-одиночки, провалившимся планом пресловутого «глубинного государства» или инсценировкой республиканцев, вряд ли станет известно наверняка.
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