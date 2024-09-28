️Уже завтра у Земли появится «вторая Луна» — астероид 2024 PT5 будет находиться под гравитационным воздействием Земли в течение почти 57 дней, с 29 сентября до 25 ноября, а потом улетит в космос.
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️Уже завтра у Земли появится «вторая Луна» — астероид 2024 PT5 будет находиться под гравитационным воздействием Земли в течение почти 57 дней, с 29 сентября до 25 ноября, а потом улетит в космос.
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