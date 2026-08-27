Минздрав РФ обязал стоматологов проводить болезненные манипуляции с анестезией

Российская стоматология может перейти на новый этап взаимодействия с пациентами. Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях.
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