Стубб: не вижу доказательств того, что Россия готовится напасть на НАТО

KIMMO BRANDT/EPA/TASS Вероятность нападения России на Североатлантический альянс крайне мала. Об этом 29 августа заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Bild.
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