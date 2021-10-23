Полиция Приангарья зарегистрировала 70 фактов пропажи крупных домашних животных в 2021 году. Большинство из таких заявлений приходится на Черемховский, Аларский, Усть-Ордынский и Боханский районы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.