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Полиция Приангарья зарегистрировала 70 фактов пропажи крупных домашних животных в 2021 году

Полиция Приангарья зарегистрировала 70 фактов пропажи крупных домашних животных в 2021 году

Полиция Приангарья зарегистрировала 70 фактов пропажи крупных домашних животных в 2021 году. Большинство из таких заявлений приходится на Черемховский, Аларский, Усть-Ордынский и Боханский районы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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