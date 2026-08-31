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Царьград

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Волонтеры "Совы" оставили зону поиска пропавшего подростка прежней

Волонтеры "Совы" оставили зону поиска пропавшего подростка прежней

Добровольческий отряд "Сова" не стал расширять зону поиска 15-летнего подростка, пропавшего 15 августа в деревне Зинаидово, Тверская область.

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