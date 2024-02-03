Foreign Policy: решение по ограничению экспорта СПГ напугало союзников США

Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить выдачу разрешений на реализацию новых проектов по экспорту сжиженного природного газа разозлило Республиканскую партию и напугало союзников страны в Европе и Азии, пишет Foreign Policy.
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