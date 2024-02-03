Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Все таки Борис Межуев не до конца понимает данную ситуацию, для этого надо пожить в Южны или как там называют Конфеде...Республиканцы ста...
  • Елена Смирнова
    автор поставил на одну ступень Любимову с Михалковым и Мишустиным!!! бред!!! Любимова недостойна быть министром культ...Интрига с увольне...
  • Игорь Петров
    Надо помочь товарищам хуситамЙеменские хуситы ...

Foreign Policy: решение по ограничению экспорта СПГ напугало союзников США

Foreign Policy: решение по ограничению экспорта СПГ напугало союзников США

Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить выдачу разрешений на реализацию новых проектов по экспорту сжиженного природного газа разозлило Республиканскую партию и напугало союзников страны в Европе и Азии, пишет Foreign Policy.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Ирина
В очередь, сукины дети, в очередь! На поклон к России, оборотни дурноголовые. Пока вы не загнулись окончательно от русофобии и холода - голода. Всё равно договариваться с Россией придется рано или поздно.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх