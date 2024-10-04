ГИА рассказала, сколько можно выпить безалкогольного пива водителю за рулем

Проверка на алкоголь, фото: njcar.ru Множество водителей уверены, что безалкогольное пиво – это единственная “легальная” альтернатива классическим алкогольным напиткам, позволяющая сесть за руль, не испытывая страха перед встречей с патрулем ДПС.