Вассерман пояснил, почему Лукашенко помиловал приговоренного к расстрелу Кригера

Член Государственной Думы РФ Анатолий Вассерман в интервью для NEWS.ru прокомментировал решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании приговоренного к расстрелу за терроризм гражданина Германии Рико Кригера.
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