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Вратарь «Трактора» Хаукеланн: «КХЛ – очень хорошая лига. Яркий стиль хоккея, отличные болельщики, хорошие арены, приятные, красивые города. Пока все хорошо»

Норвежский вратарь «Трактора» Хенрик Хаукеланн оценил уровень КХЛ.  – Матч с «Ак Барсом» стал вашей второй игрой в старте в КХЛ.

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