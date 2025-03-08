Сжигание токенов Shiba Inu подстегивает ценовые спекуляции

Впечатляющим поворотом событий стало то, что токены Shiba Inu (SHIB) за последние сутки продемонстрировали рост скорости сжигания на 3200%, в результате чего из обращения было изъято около 30 миллион токенов.
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