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Захарова назвала вступившую в НАТО Финляндию «очередной жертвой Североатлантического альянса»

Захарова назвала вступившую в НАТО Финляндию «очередной жертвой Североатлантического альянса»

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала Финляндию, которая на текущей неделе стала новым членом НАТО, «очередной жертвой Североатлантического альянса».

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