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Царьград

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Житель Гороховца получил 2,5 года за арсенал из АК-74 и 602 патронов

Житель Гороховца получил 2,5 года за арсенал из АК-74 и 602 патронов

Гороховецкий районный суд вынес приговор 54-летнему жителю региона. Он признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

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