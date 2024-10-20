Пользователи Telegram начинают рассылать вирус под видом фотографий

Пользователи мессенджера Telegram начали рассылать вирусы под видом фотографий. Об этом сообществе стало известно благодаря информации в Telegram-канале Департамента по организации борьбы с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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