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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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45 очков Луки Дончича не хватило для победы «Лейкерс» во встрече с «Милуоки»

В сегодняшней игре Лука Дончич провел на площадке 36 минут, набрав 45 очков (14 из 27 с игры, 7 из 13 из-за дуги, 10 из 12 с линии), 11 подборов и 3 передачи.

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