The Traitors Season 6 Cast Includes Kristin Chenoweth, Casey Wilson, Reality TV Favorites, And More — See Full List

Famous faces are taking over the castle once again: Check out the cast for "The Traitors" Season 6, coming to Peacock in 2027.
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