Иранские специалисты не могут понять, как Су-35 смогли долететь до ОАЭ, когда их предельная дальность полета сильно меньше

133,5 тыс прочтений Оглавление Невероятные возможности Су-35С Множество теорий и неожиданные выводы Превосходство, скрытое от посторонних глаз Уже давно отгремели все мировые СМИ о полете нашего президента в Абу-Даби с рабочим визитом, во время которого борт номер «1» сопровождался звеном Су-35С.