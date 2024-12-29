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Добрый Мир

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Иранские специалисты не могут понять, как Су-35 смогли долететь до ОАЭ, когда их предельная дальность полета сильно меньше

Иранские специалисты не могут понять, как Су-35 смогли долететь до ОАЭ, когда их предельная дальность полета сильно меньше

133,5 тыс прочтений Оглавление Невероятные возможности Су-35С Множество теорий и неожиданные выводы Превосходство, скрытое от посторонних глаз Уже давно отгремели все мировые СМИ о полете нашего президента в Абу-Даби с рабочим визитом, во время которого борт номер «1» сопровождался звеном Су-35С.

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