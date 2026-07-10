Бойцы группировки «Центр» рассказали подробности освобождения Василевки

Десантники гвардейского Торуньского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Васильевка в Донецкой Народной Республике.
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