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Бойцы группировки «Центр» рассказали подробности освобождения Василевки

Бойцы группировки «Центр» рассказали подробности освобождения Василевки

Десантники гвардейского Торуньского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Васильевка в Донецкой Народной Республике.

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