‼️🇺🇦🔥Взрывы и пожары в Одессе: идёт массированная атака крылатых ракет. ▪️Есть попадания в объекты инфраструктуры, — заявили власти.
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‼️🇺🇦🔥Взрывы и пожары в Одессе: идёт массированная атака крылатых ракет. ▪️Есть попадания в объекты инфраструктуры, — заявили власти.
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