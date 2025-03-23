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Шарль Леклер о поломке антикрыла: «Хэмилтон ни в чем не виноват, это был гоночный инцидент»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Китая, высказавшись о выступлении команды, и затронув многие вопросы, в том числе свои любопытные переговоры с гоночным инженером.

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