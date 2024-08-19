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Свыше полумиллиона заплатит РЖД работнику за моральный вред

Свыше полумиллиона заплатит РЖД работнику за моральный вред

Сотрудник РЖД стал инвалидом после травмы при работе на станции. Новосибирская транспортная прокуратура добилась в суде выплаты работнику железнодорожного транспорта компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая.

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