Свыше полумиллиона заплатит РЖД работнику за моральный вред

Сотрудник РЖД стал инвалидом после травмы при работе на станции. Новосибирская транспортная прокуратура добилась в суде выплаты работнику железнодорожного транспорта компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая.
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